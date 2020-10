Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Zwei Verletzte und drei beschädigte Fahrzeuge nach Auffahrunfall auf der Autobahn A 8

Kasrlsbad (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe Karlsbad zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 57-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 08.45 Uhr auf der linken Spur auf einen 23-jährigen Opel-Fahrer auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel in die Mittelleitplanke geschleudert. Des Weiteren kam der BMW nach rechts auf die mittlere Spur ab und kollidierte dort mit einem 47-jährigen Sattelzugfahrer. Die beiden Pkw-Lenker wurden beim Unfall verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser. Der Lkw-Lenker wurde nicht verletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. An beiden abgeschleppten Pkws entstand Totalschaden mit einem Gesamtunfallschaden von ca. 20.000 Euro. Am Sattelzug und an der Mittelleitplanke entstand Sachschaden von jeweils ca. 1.000 Euro. In Folge des Unfalls mussten vorübergehend die linke und die mittlere Fahrspur gesperrt werden.

