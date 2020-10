Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Walddorf/Rohrdorf - Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Pforzheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Walddorf und Rohrdorf zu einem Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Pkws fuhren von Walddorf in Richtung Rohrdorf. Eine 51-jährige Daimler-Fahrerin wollte an der Abzweigung zur Walddorfer Straße nach links in diese einbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein 62-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Daimler auf. Beim Unfall wurden beide Pkw-Lenker leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Nagold gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtunfallschaden von rund 4.000 Euro.

