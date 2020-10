Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger bei Verkehrsunfall auf Bundesstraße 10 tödlich verunglückt

Pforzheim (ots)

Am Dienstagabend hat sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 ereignet, bei dem ein 59-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren und tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Feststellungen des Pforzheimer Verkehrsdienstes befuhr gegen 19.30 Uhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Anschlussstelle Pforzheim-Ost. Etwa hundert Meter nach der Abzweigung zur Eutinger Straße dürfte der Mann an einer unbeleuchteten Stelle versucht haben, die zweispurige Fahrbahn aus Sicht des Fahrers von rechts nach links zu überqueren. Der 59-Jährige wurde dabei vom Pkw erfasst, so dass er nach mehreren Metern auf der rechten Fahrspur zum Liegen kam. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, so dass der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Nach Verdacht auf eine mögliche Alkoholisierung wurde von dem tödlich Verunfallten eine Blutprobe erhoben. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis 22.45 Uhr voll gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug wurde mit einem Schaden von 5.000 Euro abgeschleppt.

