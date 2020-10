Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkene 18-Jährige leistet Widerstand

Pforzheim (ots)

Körperlich zur Wehr gesetzt hat sich am späten Montagabend eine 18-Jährige, die der Polizei zuvor als hilflose und betrunkene Person gemeldet wurde. Um 22.40 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass in der Brüderstraße eine betrunkene junge Frau auf der Straße läge. Als die Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord eintraf, hatte sich die Frau bereits in die Lammstraße begeben, nachdem sie wegen ihrer Alkoholisierung vor die Tür einer Bar gesetzt wurde. Der Aufforderung der Beamten sich auszuweisen, kam die 18-Jährige nicht nach und wollte wegrennen. Am Arm konnte sie durch einen Beamten festgehalten werden, welchen sie daraufhin versuchte zu treten. Mehrere Versuche, sich durch Winden ihres Körpers loszureißen, konnten unterbunden werden, wobei sie lautstark die eingesetzten Polizisten beleidigte. Vor den Augen mehrerer Schaulustiger konnte die junge Frau nur durch erhebliche Kraftanstrengung zu Boden gebracht werden. Auch beim Verbringen in den Streifenwagen leistete sie erheblichen Widerstand. Da die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war, wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihren Rausch musste sie in der Zelle des Polizeireviers ausschlafen.

