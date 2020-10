POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baucontainer aufgebrochen, Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Pforzheim

Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro wurden vergangenes Wochenende aus zwei Baucontainern in Pforzheim-Eutingen entwendet. Montagfrüh wurde an der Baustelle am Lindebuschweg an der Bundesstraße 10 festgestellt, dass zwei dort aufgestellte Baucontainer gewaltsam aufgebrochen wurden und etliche Elektrogeräte und Werkzeuge fehlten. Die Gerätschaften dürften mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

