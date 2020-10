Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Einen Schaden von 8.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen 09.50 und 11.00 Uhr in der Wilferdinger Straße. Der Unbekannte beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Audi an der gesamten linken Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein großes Kfz handelt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel.: 07231 / 186 4100, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell