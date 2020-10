Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Pkw-Fahrer touchiert haltenden Pkw

Tiefenbronn (ots)

Fast 2.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Ausparkversuchs am Montagmorgen in der Franz-Josef-Gall-Straße. Dabei versuchte ein offenbar alkoholisierter 44-Jähriger seinen Ford rückwärts aus einer Parkbucht zu lenken, um im Anschluss Richtung Seehausstraße zu fahren. Hierbei touchierte der 44-Jährige einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand haltenden Skoda. Die zur Unfallaufnahme herbeigerufenen stellten beim Ford-Fahrer starken Alkoholgeruch beim 44-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von fast einem Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

