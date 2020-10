Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Ein Leichtverletzter bei Unfall in Kreisverkehr

Kämpfelbach (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, kam es an einem Kreisverkehr in der Boschstraße zu einem Verkehrsunfall. Offenbar aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 68-jährige VW-Fahrerin gegen einen, sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, 52-jährigen Radfahrer, der in der Folge von seinem Fahrrad gestoßen wurde. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Eine anschließende ärztliche Untersuchung lehnte der Radfahrer vor Ort ab.

