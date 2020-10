Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 22-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Nagold (ots)

Mit seinem Fahrzeug überschlagen hat sich ein 22 Jahre alter Golf-Fahrer, nachdem er sich am Samstagvormittag auf eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei einließ. Der GTI-Fahrer befuhr gegen 10.30 Uhr die wegen einer Baustelle gesperrte Grafwiesenstraße trotz Einfahrverbot in östliche Richtung. Eine an der Ecke zur Schillerstraße stehende Streifenwagenbesatzung konnte den Vorgang beobachten und beabsichtigte, den Golf einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und mehrmaligen Betätigen der Lichthupe macht der Fahrer keine Anstalten anhalten zu wollen und beschleunigte sein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über die Herrenberger Straße in den Waldeckweg. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grenzstein, so dass sein Heck hochgeschleudert wurde und das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Der 22-Jährige konnte leicht verletzt sein Fahrzeugwrack verlassen. Seine nachgewiesene Alkoholisierung von 0,9 Promille sowie auch der Umstand, dass er keinen Führerschein besitzt, dürften Anlass dafür gewesen sein, vor den Beamten zu flüchten. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro. Etwa genauso hoch ist der entstandene Sachschaden am Streifenwagen, der durch den Grenzstein beschädigt wurde.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell