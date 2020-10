Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 19-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Blutüberströmt aufgefunden wurde am Samstagmorgen beim Marktplatz ein 19-Jähriger, dem offenbar mit einem Messer schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen beigebracht worden sein dürften. Der junge Mann wurde gegen 04.30 Uhr von einem Arzneimittellieferanten bei der Stadtapotheke vorgefunden, der unverzüglich einen Notruf absetzte. Der 19-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm drei festgestellte Stichwunden ärztlich versorgt werden mussten. Bei den zeitgleich eingeleiteten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht zunächst gegen einen 31- sowie später gegen einen 28-Jährigen. Nach deren Einlassungen bleiben allerdings die Hintergründe der Tat und die jeweiligen Tatbeteiligungen noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Personen im Vorfeld in Streit geraten sein, wobei der 19-Jährige mit einem Messer verletzt worden sein dürfte. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Freudenstadt übernommen. Wer den Vorfall beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0.

Frank Otruba, Pressestelle Polizeipräsidium

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell