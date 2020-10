Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Rollstuhlfahrer nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Am späten Sonntagmorgen kam es zu einem Vorfall, bei dem sich ein Fahrer eines elektrischen Rollstuhls alleinbeteiligt lebensgefährlich verletzte.

Gegen 11:45 Uhr befuhr der 72-jährige Rollstuhlfahrer den Rehweg in Richtung Monakamer Kirchweg, als er beim rechts Abbiegen aus bislang ungeklärter Ursache nach links umfällt. Hierbei verletzte er sich lebensgefährlich und wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

