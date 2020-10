Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Diebstahl von mehreren Katalysatoren - Zeugen gesucht

Bad Wildbad (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, entwendeten Unbekannte aus elf Fahrzeugen die Katalysatoren.

Wohl in der Zeit von Montag, 28.09.2020 bis Dienstag, 29.09.2020, manipulierten Unbekannte in der Straße "Langwiesenweg" mittels kraftunterstützendem Schnittwerkzeug an zehn Pkw sowie einem Lkw. Durch eine Überprüfung am Ende der Woche stellte man fest, dass aus den Fahrzeugen die gebrauchten Katalysatoren entfernt worden waren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Aufgrund der Menge dürften mehrere Täter mit einem Fahrzeug zum Abtransport vor Ort gewesen sein.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081/9390-0 in Verbindung zu setzten.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell