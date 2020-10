Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Rasanter Start - Fahrzeug fährt in Hauswand

Calw (ots)

Gegen 14:20 Uhr wartete ein 22-jähriger BMW-Fahrer an einer Ampel in der Bahnhofsstraße an erster Position. Als diese auf grün schaltete beschleunigte der 22-Jährige seinen Pkw so stark, dass das Heck ausbrach und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er in eine nahegelegene Hauswand. Hierbei verletzte sich seine 24-jährige Beifahrerin leicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell