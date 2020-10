Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Kind stürzt mit Fahrrad - Frau in grauem Kombi gesucht

Friolzheim (ots)

Am Samstagmittag stürzte ein 8-Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad auf die Straße und verletzte sich hierbei leicht. Eine am Unfall beteiligte Fahrzeugführerin verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Junge gegen 16:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Tannenstraße und beabsichtigte an der Einmündung zur Breitlaustraße nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine ältere Frau mit ihrem Pkw in den Einmündungsbereich ein und es soll zum Kontakt des Fahrzeugs mit dem Fahrrad des 8-Jährigen gekommen sein. In der Folge stürzte dieser zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesicht sowie im Bereich des Knies zu. Im Anschluss sprach die Fahrerin den Jungen noch kurz an, dann verließ sie unerkannt die Unfallörtlichkeit. Das Kind wurde mit dem Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die gesuchte Frau wird als etwa sechzig Jahre alt beschrieben. Sie soll einen grauen Kombi gefahren haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041/9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

