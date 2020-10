Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal-Lützenhardt: Nach Brand in Wohnhaus konnte eine Person nur noch tot geborgen werden

Pforzheim (ots)

Am Sonntag gegen 11 Uhr erreichte Feuerwehr und Polizei über Notruf die Meldung, dass es an einem freistehenden Einfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung komme. Der Feuerwehr gelang es zwar den festgestellten Brand in einer Wohnung schnell zu löschen, allerdings konnte eine Person nur noch tot aus einem Zimmer im Erdgeschoss geborgen werden. Eine weitere Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird momentan auf ca. 50 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei nahm am Brandort die Ermittlungen auf und führte kriminaltechnische Maßnahmen durch. Die Feuerwehr war mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften unter Leitung des Kreisbrandmeisters im Einsatz, das DRK hatte 8 Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte zur Unterstützung aufgeboten und das Polizeirevier Horb war mit drei Streifenwagenbesatzungen vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen dauern an.

