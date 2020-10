Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Männlicher Leichnam in der Nagold aufgefunden

Pforzheim (ots)

Am Samstag, 03.10.2020, gegen 16.15 Uhr wurde in der Nagold im rückwärtigen Bereich des Reuchlin Museums an der Doktor-Brandenburg-Straße eine männliche leblose Person im Wasser aufgefunden. Nach erfolgter Bergung wurden bei der ersten Inaugenscheinnahme der Leiche keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung festgestellt. Bei den hierbei festgestellten körperlichen Merkmalen gibt es Anzeichen dafür, dass es sich um den mit aktueller Öffentlichkeitsfahndung gesuchten 70-jährigen Pforzheimer Bodo B., der seit Dienstagvormittag, 29.09.2020, als vermisst gemeldet wurde, handeln könnte. Eine zweifelsfreie Identifizierung erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei von der voraussichtlich am Montag stattfindenden Obduktion.

