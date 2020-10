Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Sohn kann Enkeltrick verhindern

Pforzheim (ots)

Keine Beute machten Betrüger am Mittwochmittag mit dem Enkeltrick.

Gegen Mittag rief eine Unbekannte bei einer 79-Jährigen aus Nagold an, gab sich durch geschickte Gesprächsführung als Enkelin aus und forderte aufgrund einer vorgespielten Notlage eine hohe Summe Bargeld. Die überzeugte 79-Jährige ging folglich zur Bank, hob einen fünfstelligen Betrag ab und wartete auf weitere Anweisungen der Enkelin. Glücklicherweise informierte sie über die geplante Geldübergabe vorab ihren Sohn, den Vater der potentiellen Enkelin. Dieser durchschaute den Betrugsversuch und verständigte richtigerweise sofort die Polizei, so dass gerade noch verhindert werden konnte, dass die Betrüger an ihr Geld gelangen konnten.

