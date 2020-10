Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Karlsbad) Karlsbad - Auf Autobahnparkplatz mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff gestohlen

Karlsbad (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden aus insgesamt drei Sattelzugmaschinen, die auf dem Parkplatz Steinig bei Karlsbad abgestellt waren, insgesamt rund 1.200 Liter Diesel durch Unbekannte aus den Tanks entwendet. Die Tanks waren nahezu restlos geleert worden, so dass für die Weiterfahrt der Fahrzeuge Dieselkraftstoff herangeführt werden musste. Wer hierzu Wahrnehmungen gemacht und insbesondere verdächtige Fahrzeuge festgestellt hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Autobahnpolizei des Pforzheimer Verkehrsdienstes unter 07231/12581-0.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell