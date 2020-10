Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sattelzug verliert große Menge Diesel

Pforzheim (ots)

Eine defekte Kardanwelle beschädigte am frühen Freitagmorgen, den Dieseltank eines Sattelzuges so stark, dass sich der gesamte Inhalt des Tanks auf dem Verzögerungsstreifen der Autobahnausfahrt Pforzheim-Nord, der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe ergoss.

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei konnte gegen 00:10 Uhr den beschädigten Sattelzug auf dem Standstreifen stehend feststellen. Etwa 500 Liter Diesel gelangten bei diesem Vorfall in das Erdreich des Wasserschutzgebietes und mussten durch einen Bagger abgetragen werden. Neben der Berufsfeuerwehr Pforzheim befand sich noch ein Mitarbeiter des Umweltamtes vor Ort. Der Verzögerungsstreifen, sowie die rechte Fahrspur mussten während der Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Wohingegen der Verzögerungsstreifen bereits für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden konnte, bleibt die Sperrung des rechten Fahrstreifens weiterhin bestehen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell