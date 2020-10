Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Enzkreis (ots)

Ein Leichtverletzter Motorradfahrer und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Donnerstagnachmittag in der Gräfenhäuser Straße ereignete.

Gegen 17:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Ducati-Fahrer die Gräfenhäuser Straße im Ortsteil Arnbach, in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich möchte ein 36-jähriger Seat-Fahrer aus seiner Hofeinfahrt nach rechts auf die Gräfenhäuser Straße einfahren. Hierbei übersah er offenbar den Vorrang berechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

