POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Fahrkartenautomat in abgestellten Straßenbahnen aufgebrochen

Calw (ots)

Die Fahrscheinautomaten in Straßenbahnen waren am frühen Freitagmorgen in Bad Herrenalb das Ziel von Einbrechern.

Zwischen 02:30 Uhr und 02:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Abstellhalle am Bahnhofsplatz, in die an den Gleisen entlang abgestellten Bahnen. Durch das Einschlagen der Seitenscheibe der Fahrerkabine von insgesamt drei Straßenbahnen gelangten die Täter in die Bahnen. Hier brachen sie die in den Bahnen befindlichen Fahrscheinautomaten auf und entnahmen das Bargeld.

Zeugen, sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 078081 93900, mit dem Polizeiposten Bad Wildbad in Verbindung zu setzen.

