POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Überholvorgang führt zu Unfall

Ebhausen (ots)

Eine schwerverletzte und eine leichtverletzte Person sowie ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 4337.

Gegen 05.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Renault-Fahrer die Kreisstraße 4337 von Ebershardt in Richtung Ebhausen hinter einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Dem 23-Jährigen folgte ein 33-jähriger Skoda-Fahrer. Offenbar schon in einem Kurvenbereich begann der 33-Jährige, trotz Überholverbot, einen Überholvorgang für die beiden vor ihm befindlichen Pkw. Im Kurvenausgang und nach Aufhebung des Überholverbots setzte der Renault-Fahrer ebenfalls zum Überholen an. Hierbei übersah er offenbar den bereits überholenden 33-Jährigen. Beim folgenden Zusammenstoß wurde der 33-jährige Skoda-Fahrer in den Straßengraben abgewiesen.

Bei der Kollision verletzte sich der Fahrer des Skodas schwer und der Beifahrer des Renaults leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

