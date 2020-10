Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Feuer in Werkstatt greift auf Wohnhaus über - hoher Sachschaden

Dornstetten (ots)

Am Donnerstagmittag stand eine Garagenwerkstatt samt angrenzendem Wohnhaus in der Sulzer Straße in Vollbrand. Der Sachschaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt.

Nach den ersten Ermittlungen waren in der Werkstatt Schweißarbeiten an einem Fahrzeug im Gange, die für den Brandausbruch gegen 13:00 Uhr verantwortlich gewesen sein könnten. Die sechs Bewohner der beiden angrenzenden Doppelhaushälften konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sowohl die Werkstatt als auch eine der beiden Doppelhaushälften wurden nahezu vollständig zerstört. Die zweite Doppelhaushälfte wurde im Bereich des Dachstuhls in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin wurden neben dem Fahrzeug in der Werkstatt vier weitere Fahrzeuge vor den Gebäuden zum Teil stark beschädigt. Die konkrete Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei war mit fünf Streifenwagen im Einsatz, die Feuerwehren aus Dornstetten, Waldachtal und Pfalzgrafenweiler mit siebzehn Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit acht Fahrzeugen.

