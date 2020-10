Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall auf Parkplatz wirft noch Fragen auf - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Pforzheim-Haidach. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

Eine 34-jährige VW-Fahrerin befand sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im "Strietweg". Nach den ersten Ermittlungen war sie gegen 12:10 Uhr gerade dabei, rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, als es zur Kollision mit dem Porsche einer hinter ihr vorbeifahrenden 73-Jährigen kam. Aufgrund der differierenden Aussagen der Beteiligten, werden Zeugen gesucht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro.

Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 entgegen.

