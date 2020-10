Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unfall an Kreuzungsbereich

Althengstett (ots)

6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen an der Einmündung der Landesstraße 179 auf die Kreisstraße 4309. Beim Abbiegen auf die Kreisstraße 4309 übersah offenbar ein 31-jähriger VW-Fahrer die von links kommende, in Richtung Ottenbronn fahrende, 58-jährige Toyota-Fahrerin und es kam zur Kollision. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt.

