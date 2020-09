Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Alkoholisierte 45-Jährige agiert auf der Straße mit Messer

Freudenstadt (ots)

Furchtlos reagiert hat am Montag eine 68-jährige Passantin in der Schulstraße, als ihr eine wohnsitzlosen Frau mit einem Messer drohte. Die betrunkene 45-Jährige war gegen 16:45 Uhr in englischer Sprache laut schimpfend in der Schulstraße unterwegs, wo sie nach bisherigen Erkenntnissen mindestens zwei geparkte Fahrzeuge mit einem Messer beschädigte. Bei ihrem weiteren Weg in die Straße Rosengässle hob sie bei einer vorbeilaufenden 68-jährigen Passantin das mitgeführte Messer nach oben und ging damit in bedrohlicher Weise auf die Frau zu. Diese konnte den Arm der Angreiferin am Handgelenk fassen und so den vermeintlichen Angriff abwehren. Die 68-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Weitere Passanten kamen zur Hilfe, denen es gelang, die 45-Jährige wegzuziehen und bis zum Erscheinen der Polizei festzuhalten. Die Beamten konnten das Messer sicherstellen und nahmen die Frau in Gewahrsam. Die offensichtlich psychisch beeinträchtigte Frau wies einen Alkoholpegel von über 1,4 Promille auf. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung eines Krankenhauses gebracht.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell