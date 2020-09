Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eisingen (ots)

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich am Dienstagabend ein unbekannter Fahrzeugführer bei Eisingen, als ihm der Entgegenkommende ausweichen musste und in die Leitplanken fuhr. Der 32-jährige Citroen-Fahrer befuhr kurz nach 18.00 Uhr die Landstraße 621 von Stein kommend in Richtung Eisingen. In einer Linkskurve soll ihm nach bisherigen Kenntnissen der Verkehrspolizei teilweise auf seiner Fahrbahnseite ein dunkler Pkw entgegengekommen sein, worauf er nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte der 32-Jährige die dortige Leitplanke, wodurch seine komplette rechte Fahrzeugseite mit einem Unfallschaden von rund 7.000 Euro stark beschädigt wurde. Obwohl der Fahrer des dunkelgrauen oder schwarzen Pkw mit SUV- oder Van-Optik das Ausweichen und den daran anschließenden Unfall bemerkt haben dürfte, setzte er seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Stein fort und entfernt sich hierdurch unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an den Verkehrsdienst Pforzheim unter 07231/186-3111.

