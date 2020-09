Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 70-jähriger Mann aus Pforzheim wird vermisst, Polizei bittet mit Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe

Pforzheim (ots)

Seit Dienstag, 29.09.2020, wird der 70-jährige Bozo B. aus Pforzheim vermisst. Der Vermisste verließ in den frühen Morgenstunden seine Wohnanschrift in der Erbprinzenstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bereits im Laufe des Dienstags wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Die Überprüfungen in Frage kommender Hinwendungsorte, die auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers durchgeführt wurden, blieben bislang ergebnislos. Der Gesuchte ist ca. 165 cm groß und 59 Kilogramm schwer. Er hat kurze graue Haare und an der rechten Wange einen Bluterguss. Er trägt schwarze Turnschuhe, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke ohne Aufdruck. Eventuell führt er einen dunkelblauen Rucksack mit sich.

Zur Online-Fahndung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-vermisstenfahndung/

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben kann und ihn möglicherweise seit seinem Verschwinden gesehen haben könnte, meldet sich bitte bei der Pforzheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07231/186-4444.

