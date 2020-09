Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr kam es zu einem Unfall bei dem sich eine 46-jährige VW-Fahrerin leicht verletzte. Die VW-Fahrerin befuhr die Hohbußstraße in Richtung Weigerstalstraße, als ihr an einem Kreuzungsbereich durch einen 66-jährigen Mercedes-Fahrer offenbar die Vorfahrt genommen wurde. Beim folgenden Zusammenstoß verletzte sich die 46-jährige leicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

