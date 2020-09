Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Unfall mit leichtverletzten Personen

Neuhausen (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und zwei nichtmehr fahrbereite Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der Landesstraße 573. Gegen 22:15 Uhr befuhr eine 34-jährige Toyota-Fahrerin die Landesstraße 573 von Neuhausen kommend in Richtung Tiefenbronn, als er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Audi-Fahrer, wobei sich beide Beteiligte leicht verletzten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

