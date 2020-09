Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrgast verletzt sich beim Einsteigen

Pforzheim (ots)

Leichtverletzt wurde eine 20-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr, als sie in einen Bus in der Leopoldstraße einsteigen wollte und dabei ihr linkes Bein durch die sich schließende Vordertür eingeklemmt wurde. In der Folge öffnete sich die Tür etwas und schloss sich gleich darauf wieder, weshalb nun das gesamte Bein der jungen Frau feststeckte. Auf die missliche Lage aufmerksam gemacht, öffnete der Busfahrer erneut die Tür, sodass sich die Verletzte befreien konnte. Anschließend setzte der Busfahrer seine Fahrt fort, ohne sich nach dem Gesundheitszustand der 20-Jährigen zu kümmern.

Zeugen und Hinweisgeber, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 / 186 4100, in Verbindung zu setzen.

