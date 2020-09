Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Mehrere Fahrzeuge mit verfassungswidrigen Symbolen beschädigt

Alpirsbach (ots)

Verbotene Hakenkreuze und SS-Runen wurden in der Nacht zum Montag gleich in fünf Fahrzeuge in Alpirsbach geritzt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Die Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden im Laufe des Montagvormittags sowohl auf Motorhauben als auch den Beifahrertüren an den Fahrzeugen festgestellt, die in der Karlstraße bzw. Friedrich-Widmann-Straße abgestellt waren. Die Zeichen wurden mit einem spitzen Gegenstand in den Lack geritzt.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell