Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Schranke beschädigt - Zeugen gesucht - Ergänzung zur Meldung vom 29.09.2020, 12:15 Uhr

Horb am Neckar (ots)

In der Zeit von Montag, 28.09.2020, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Alte Nordstetter Steige". Nach den ersten Erkenntnissen kam es zur Kollision des Fahrzeugs einer dort provisorisch aufgestellten Schranke. An ihr konnten frische Kontaktspuren festgestellt werden. Weiterhin war die Schranke im Bereich des Drehpunkts gebrochen, so dass sie durch den Unfall unbrauchbar wurde. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Ergänzung: Im selben Zeitraum wurde eine weitere Schranke in derselben Straße ebenfalls in derselben Art und Weise beschädigt. Auch hier beträgt der Sachschaden 1.500 Euro. Ob die Beschädigungen demselben Fahrer zuzuordnen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter 07451-960 zu wenden.

