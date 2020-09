POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich der Maystraße / Habermehlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einen Fahrradfahrer, bei welchem nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Da es nicht zum Personalienaustausch kam, wird nun der beteiligte Rennradfahrer gesucht.

Nach den ersten Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines Jaguars, gegen 19:00 Uhr, die Maystraße in Fahrtrichtung Habermehlstraße. Der Fahrer tastete sich an die Kreuzung heran, um gemäß Grünpfeil nach rechts abzubiegen. Währenddessen fuhr ein Radfahrer zügig über den Gehweg in den Fußgängerüberweg ein, prallte gegen den langsam rollenden Pkw und stürzte über dessen Motorhaube. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Radfahrer von der Unfallstelle. Folgende Merkmale kennzeichneten der Rennradfahrer: Viele Tätowierungen am Oberkörper und Gesicht, dunkelblonde Haare, Baseballmütze, Bartwuchs. Insbesondere eine auffällige Tätowierung am Hals.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231/186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

