Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Abbiegeunfall mit leicht verletzter Person

Pforzheim (ots)

Ein Abbiegefehler führte am Montagmittag in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und erheblichen Sachschaden.

Beim Abbiegen von der Brettener Straße nach links in die Redtenbacher Straße missachtete der 39-jährige Fahrer eines Ford gegen 13:30 Uhr den Vorrang eines entgegenkommenden 37-jährigen ebenfalls Ford Fahrers. Beim folgenden Zusammenstoß erlitt eine 16 Jahre alte Mitfahrerin des unfallverursachenden Fords leichte Verletzungen. Sie wurde für weitere Untersuchungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro.

