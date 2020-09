Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verletzter Mann in der Innenstadt: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nachdem es am frühen Sonntagmorgen in der Pforzheimer Innenstadt offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei dem ein 29-Jähriger verletzt wurde, sucht das Polizeirevier Pforzheim-Nord nach Zeugen.

Um kurz nach 5 Uhr war den Beamten eine Auseinandersetzung im Bereich der Lammstraße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese zwar rund zehn Personen im Alter zwischen 18 und 32 Jahren vor Ort fest, keiner von ihnen wollte jedoch Angaben zu dem Vorfall machen. Im nahen Umfeld entdeckten die Polizisten den 29-Jährigen, der mitunter eine Platzwunde am Kopf aufwies, die er offenbar während der Auseinandersetzung erlitten hatte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden außerdem diverse Garnituren der Außenbewirtung einzelner Gaststätten im dortigen Bereich verteilt und stellenweise beschädigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erteilten die Einsatzkräfte den anwesenden Personen einen Platzverweis. Die Hintergründe des Vorfalls sowie die Frage, wer als Täter in Betracht kommt, sind noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

