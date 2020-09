Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Lkw-Fahrer verletzt sich

Eutingen im Gäu (ots)

Offenbar aufgrund einer sich lösenden Feststellbremse wurde am Freitagabend gegen 19.10 Uhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer in der Daimlerstraße zwischen seinem abgeladenen Gespann und einer Leitplanke eingeklemmt. Der 45-Jährige verletzte sich hierbei und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell