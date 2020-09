Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Junge Männer berauben Jugendlichen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am frühen Samstagabend forderte eine Gruppe junger Männer im Bereich der Fußgängerzone Brötzingen Bargeld von einem 16-jährigen Schüler. Dieser händigte dem Rädelsführer letztlich einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus. Im Anschluss konnten die Tatverdächtigen unerkannt entkommen.

Der 16-Jährige hatte sich gegen 18:15 Uhr zusammen mit einem 15-Jährigen in der Straße "Am Turngarten" befunden, als er von vier jungen Männern angesprochen wurde. Da der 16-Jährige die Frage, ob er Geld wechseln könne, mehrfach verneinte, erhielte er vom Haupttäter letztlich einen Faustschlag ins Gesicht. Der weiteren Aufforderung, der Gruppe, Bargeld auszuhändigen, kam der Schüler daraufhin nach. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Frankstraße.

Die Tatverdächtigen werden alle auf das Alter zwischen 16 und 18 Jahren geschätzt. Die genauen Beschreibungen sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell