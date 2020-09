Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Fahrzeug stürzt in Fließgewässer - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Ein 84-jähriger Mann war mit seinem Pkw Daimler-Benz am Sonntagmorgen gegen 08.15h gegenüber der einmündenden Reichenbachstraße auf einen Parkplatz in der Nähe der Kirche eingebogen und durchbrach aus bislang nicht bekannten Gründen das Geländer. Der Wagen stürzte ca. 5 m tief und kam auf dem Dach in der durch Hochwasser angeschwollenen ca. 120 cm tiefen Wolfach zum liegen. Kirchgänger bemerkten kurze Zeit später das Loch im Geländer und wurden auf den Pkw aufmerksam. Sie bargen den bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug. In der Folge konnte der Verunfallte reanimiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

