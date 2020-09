Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - alkoholisierter Fahrer wird verletzt

Pforzheim (ots)

Am Freitag gegen 23.20 Uhr befuhr ein 56-jähriger die B 10 mit seinem Ford Fiesta vom Ersinger Kreuz kommend in Richtung Pforzheim. In einer Kurve kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Kurvenleitzeichen und kam schließlich auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Nachdem der Fahrzeuglenker von der Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, wurde er durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Pforzheimer Klinik verbracht aus der er nach ambulanter Behandlung jedoch noch in der Nacht entlassen wurde. Da der Ford-Lenker zum Unfallzeitpunkt unter alkoholischer Beeinflussung stand, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 10 für einige Zeit komplett gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz, der Unfall wurde durch die Verkehrspolizei Pforzheim aufgenommen. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro, der Schaden am Unfallfahrzeug dürfte sich auf ca. 5000 Euro belaufen.

