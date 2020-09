Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Güterstraße.

Die Diebe verschafften sich zwischen 23:30 Uhr und 07:00 Uhr gewaltsam über die gläserne Eingangstür Zutritt zu dem Anwesen und begaben sich im Treppenhaus nach oben um dort die verschlossene Gittertür der Gaststätte gewaltsam zu öffnen. In den Räumlichkeiten hatten es die Diebe auf Bargeld sowie auf Getränke abgesehen. Einige der vorhandenen Spielautomaten wurden geöffnet und das Bargeld entnommen. Des Weiteren versuchten die Einbrecher vergeblich einen in der Gaststätte befindlichen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Ein mit Energiegetränken gefüllter Getränkeautomat wurde samt Inhalt mitgenommen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.700 Euro.

Wer in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186 3211 in Verbindung zu setzen.

