Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Einbruch in Einfamilienhaus

Keltern (ots)

Wie am Donnerstag festgestellt wurde, ist während der Abwesenheit einer Hausbesitzerin in ein Einfamilienhaus in Ellmendingen eingebrochen und durch die Täter Schmuck erbeutet worden.

Nach bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Neuenbürg dürfte im Zeitraum von Dienstag, 22.09.2020, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.09.2020, 17:30 Uhr, in das in der Winzerstraße gelegene Haus eingebrochen worden sein.

Der oder die Täter gelangten dabei gewaltsam über das Küchenfenster im Erdgeschoss in das Hausinnere ein. Sämtliche Räume und Schränke wurden nach Diebesgut durchsucht, wobei die Einbrecher Schmuck an sich nehmen und erkannt flüchten konnten. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0.

