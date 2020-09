Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - leicht verletzter Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots)

Leicht Verletzt wurde Donnerstagfrüh ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer in der Karls-Kirchner-Straße in Birkenfeld.

Der Mann befuhr gegen 05:45 Uhr den Kreisverkehr der Kreisstraße 4576 und Karl-Kircher-Straße. Zeitgleich fuhr ein 32 Jahre alter Mitsubishi Fahrer von Birkenfeld Oberhausen kommend in den Kreisverkehr ein, übersah hierbei den im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und musste aufgrund leichter Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus ambulant behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

