POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Größerer Polizeieinsatz wegen vermeintlich bewaffnetem Mann

Bei einem knapp dreistündigen Polizeieinsatz waren am Donnerstag mehrere Streifenwagenbesatzungen in Dornstetten wegen einem Hinweis auf Bewaffnung eines 41-jährigen Mannes beschäftigt. Bereits am späten Vorabend kam es in einer in Ortsrandlage an der Bundesstraße 28 gelegenen Wohnung zwischen einer 40-Jährigen und ihrem Ex-Freund zu Handgreiflichkeiten, wobei der 41-Jährige vor Hinzuziehung der Polizei zunächst die Wohnung verlassen hatte.

Als die Frau am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr nach auswärtiger Übernachtung in ihre Wohnung zurückkehren wollte, befand sich wiederum ihr Ex-Freund dort. Der erneut verständigten Polizei wurde bekannt, dass der Mann wohl in Besitz von Waffen sein soll und seine Ex-Freundin mehrfach massiv bedroht hat.

Daraufhin wurde der betreffende Gebäudekomplex entsprechend abgesperrt und der örtliche Verkehr umgeleitet. Um 10:40 Uhr konnte noch vor Eintreffen des Spezialeinsatzkommandos die Lage bewältigt und der Mann widerstandslos festgenommen werden. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung wurde eine Luftdruckpistole aufgefunden. Insgesamt waren 20 Polizeibeamtinnen und- Beamte im Einsatz, Personen wurden nicht verletzt.

