Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fahrzeug in Tiefgarage aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch haben Unbekannte zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Werderstraße aufgebrochen.

An einem geparkten BMW wurde das Dreiecksfenster herausgehebelt und Bargeld, sowie ein Geldbeutel entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. An einem ebenfalls in der Tiefgarage geparkten VW Passat wurde die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden bei diesem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter 07231 186 3311, zu melden.

