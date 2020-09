Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

Zwischen Dienstagmittag 14:00 Uhr und Mittwochmorgen 08:30 Uhr ereignete sich im Ortsteil Singen ein Verkehrsunfall in dessen Verlauf sich der Unfallverursachende Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernte, ohne sich für den Unfall zu verantworten.

Die 57 Jahre alte Besitzerin eines Mercedes Benz A-Klasse parkte am Dienstag ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in der Kronenstraße, am rechten Fahrbahnrand. Während der Parkdauer wurde das Fahrzeug, vermutlich durch ein größeres Fahrzeug, auf der Fahrerseite, sowie im Heckbereich beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer, 07082 79120, zu melden.

