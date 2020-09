Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schüsse aus Schreckschusswaffe sorgt für Polizeieinsatz

Pforzheim (ots)

Mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe sorgten am Dienstagabend in der Südweststadt für einen größeren Polizeieinsatz.

Anwohner wurden auf einen vermeintlich lärmenden Fußgänger aufmerksam, der von der Kaiser-Friedrich-Straße kommend über den Zugangsweg in die Steubenstraße auf die momentan gesperrte Fußgängerbrücke in Richtung Messplatz lief und dort mehrere Schüsse aus einer Waffe abgab. Zunächst konnten die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevier Pforzheim-Süd, sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeihundestaffel keine Person mehr antreffen. Zeugen gaben den Beamten den Hinweis , dass sich der vermeintliche Täter in ein Mehrfamilienhaus geflüchtet hat, wo er anschließend durch die Beamten festgenommen werden konnte. Die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, konnte im Hausflur versteckt aufgefunden werden. Der 30 Jahre alte, polizeibekannte Mann war stark betrunken und stand vermutlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Er musste nach erfolgter polizeilicher Maßnahmen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers seinen Rausch ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß des Waffengesetzes sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell