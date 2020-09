Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Altensteig - Projekt "BAS": Schulbusbegleiter für mehr Sicherheit

Kooperationspartner werben mit Video für das Präventionsprojekt

Altensteig (ots)

Seit über zehn Jahren arbeitet die Polizei in Kooperation Hand in Hand mit Partnern, um Kinder in Altensteig sicher und konfliktfrei zur Schule zu bringen. Am Projekt "BAS" (Busbegleiter Altensteiger Schulen) sind alle Schularten der Stadt Altensteig beteiligt: Die Markgrafen Förder- und Grundschule, die Hohenberg-Werkrealschule, die Friedrich-Boysen-Realschule und das Christophorus-Gymnasium. Kooperationspartner sind die Polizei Baden-Württemberg, das Busunternehmen BVN aus Calw, die Sparkasse Pforzheim-Calw und die Stadt Altensteig.

Im Einzugsbereich der Altensteiger Schulen sind neun Buslinien mit ca. 1200 Fahrschülern, die im Rahmen des Projekts betreut werden.

Das Projekt hat sich mittlerweile bewährt. Der Schulalltag in Altensteig ist ohne Busbegleiter nicht mehr vorstellbar. Busbegleiter der Altensteiger Schulen leisten einen erheblichen Beitrag für die Sicherheit im Schulbusverkehr und an den Haltestellen.

Innerhalb der Busbegleiterausbildung werden Schwerpunkte gesetzt. Vor allem im Bereich der Teamfähigkeit, der Konfliktlösefähigkeit und im Bereich des selbstsicheren Auftretens. Aber auch rechtliche und organisatorische Aspekte werden behandelt. Die inhaltliche Ausbildung der Schulbusbegleiter wird in Zusammenarbeit zwischen der Polizei, den Altensteiger Schulen und dem Busunternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden bisher über 500 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der weiterführenden Schulen zu Busbegleitern ausgebildet.

Der tägliche Einsatz der Busbegleiter zeigt sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich Wirkung: Unter anderem gingen die Gefahrenmomente beim Einsteigen und Sachbeschädigungen zurück. Die Jugendlichen sind inzwischen an ihrer jeweiligen Schule "akzeptierte Autorität" und damit wichtiger Bestandteil im schulischen Tagesablauf. Durch ihr Auftreten und ihren Einsatz profitieren sie persönlich in verschiedener Weise.

Als weiteren Baustein des Projekts findet mit allen 5. Klassen der Altensteiger Schulen jährlich eine praktische Unterweisung zum Thema Schulwegsicherheit / Schulbussicherheit statt.

Mit dem Video wollen wir die erfolgreiche Arbeit der Kooperationspartner für das Präventionsprojekt bewerben.

Link zum Video: https://youtu.be/iVjJHr6SNtM

Link zur Internetseite: www.bas-projekt.de

Das Polizeipräsidium Pforzheim wird auch weiterhin Präventionsmaßnahmen und Kontrollen an Schulwegen durchführen.

