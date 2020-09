Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zwei Schülerinnen auf Zebrastreifen angefahren

Bad Wildbad (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden am Montagmittag zwei Schülerinnen, die bei Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto angefahren wurden. Ein 61 Jahre alter Sprinter-Fahrer befuhr gegen 12:55 Uhr die Bundesstraße 294 in der Ortsdurchfahrt von Calmbach in Richtung Höfen. Höhe der dortigen Realschule dürfte er die beiden 14- und 15 Jahre alten Fußgängerinnen auf dem Zebrastreifen zu spät erkannt haben, so dass er mit ihnen zusammenstieß. Beide Mädchen wurden zu Boden geworfen und blieben zunächst benommen liegen. Sie wurden leicht verletzt durch Rettungskräfte zu weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

