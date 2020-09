POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trotz Fahrverbot betrunken Unfall verursacht

Polizeipräsidium Pforzheim

Mit rund einem Promille Alkohol im Blut und einem bestehenden Fahrverbot hat in der Nacht zum Dienstag ein 25-Jähriger in der Parkstraße einen Unfall verursacht. Über Anwohner wurde gegen 02:30 Uhr gemeldet, dass ein Audi einen Unfall an der Ecke Parkstraße / Altstädter Kirchenweg verursacht habe. Beamte des Pforzheimer Verkehrsdienstes konnten das Fahrzeug und dazugehörige mehrere Personen in der Kappelhofstraße feststellen. Offenbar hatte der Fahrer in der leichten Rechtskurve wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den mit insgesamt fünf Personen besetzten Audi verloren und war gegen einen Mülleimer gefahren. Verletzt wurde dabei niemand. Nur zögerlich räumte der 25-Jährige seine Fahrereigenschaft ein, dem aufgrund einer begangenen Fahrerflucht zuvor ein Fahrverbot auferlegt wurde. Von dem Mann wurde eine Blutprobe erhoben, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

